$!“Fue una medida severa”, afirmó Italy Mora sobre su expulsión del Miss Universo

La exrepresentante panameña en el Miss Universo Italy Mora se pronunció tras su expulsión del concurso internacional por “medidas disciplinarias”.

En un comunicado difundido este sábado, 2 de noviembre, Mora afirmó que consideraba que fue una medida severa.

“En momentos en los que me preparaba para asistir a la noche de gala, la organización me comunicó su decisión de que debía abandonar la concentración. Se me indicó que dicha medida se tomó por incumplimientos con salida de la habitación, la cual admito ocurrió para maquillarme y recoger ítems personales, lamentablemente confié y seguí indicaciones, sin medir consecuencias. Sin embargo, quiero expresar que considero fue una medida severa y que, en su lugar, podría haberse solucionado con un diálogo o llamado de atención”, expresó.

La miss panameña agregó: “Este suceso ha sido difícil de asimilar en lo emocional, especialmente por el tiempo, esfuerzo, recursos y el apoyo de las personas que hicieron posible mi preparación para representar a mi país. A mis ciudadanos panameños, quiero decirles que siempre he llevado con orgullo el compromiso de representar a Panamá, y lamento profundamente no poder continuar en este camino hacia el certamen”.

“Con este comunicado, espero también aclarar cualquier información falsa que esté circulando sobre mi salida y pedir respeto y privacidad mientras atravieso este momento. Agradezco de corazón el apoyo y el cariño recibido, y reitero mi gratitud hacia todos aquellos que han confiado en mí durante este proceso”, puntualizó.