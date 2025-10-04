Festival Música para Todos regresa a la Galería Ciudad de las Artes

Bajo el lema “Diseñando un Futuro sin Barreras”, la Galería Ciudad de las Artes informó que abrirá sus puertas este domingo, 5 de octubre, para celebrar la segunda edición del “Festival Música para Todos”.

El evento, organizado por la Red de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá del Ministerio de Cultura (Micultura), reunirá a estudiantes, docentes y a la comunidad en una jornada de inclusión y talento musical.

De la entidad detallaron, en un comunicado, que el festival busca ser una vitrina para mostrar cómo florece el talento cuando se valora y respeta la diversidad. Cada interpretación será el reflejo de horas de dedicación de cientos de jóvenes, combinadas con adecuaciones que garantizan que todos puedan desarrollar plenamente su potencial artístico.

Asimismo, de MiCultura agregaron que, en esta segunda edición, se celebrará la riqueza de la inclusión con un programa que integra a niños y jóvenes de los módulos de Panamá Centro, Colón y San Miguelito en un escenario común e integral.

El Festival Música para Todos tendrá entrada libre para toda la comunidad, con un horario de 12:30 p.m. a 6:00 p.m., invitando a todos a vivir una experiencia que demuestra cómo la cultura y el arte son motores para construir un futuro sin barreras, donde cada persona tiene un lugar en el escenario.