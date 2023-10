Festival de cócteles en Panamá

E.Ortega | Panamá vivirá una experiencia de sabores y sensaciones, del 17 al 31 de octubre, con la séptima edición del Cocktail Week. Más de 50 cócteles únicos, preparados por los mejores bartenders de la capital, serán ofrecidos en esta edición.

El público podrá votar por su especial favorito desde Week.pa, en donde se registrarán para elegir al Cocktail Week Fan Favorite 2023.

De acuerdo a la organización, este año también tendrán lugar los talleres interactivos.

Participan los restaurantes: Atope, Bodega Umami, Casa Stizzoli, El Invernadero, Element Bar, La Bárbara Casco, La Pulpería, La Tana, La Tapa del Coco, Mahalo, Mestizo by Santa María Hotel, Salsipuedes by Bristol, Salto Market, Stizzoli, Terrat, The Wallace. Cada Bar tendrá disponible 2 cócteles de la Casa y 2 Cócteles originales, desde B/. 8.00.