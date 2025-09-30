Cultura

Farruko prepara un documental de 90 minutos sobre visita a Panamá

El productor musical panameño K4G reveló que se trata de una producción especial, de una hora y media, en el que el artista mostrará el trabajo que está realizando y su conexión con el país

ML | El cantante puertorriqueño Farruko durante un paseo en moto.
ML | Compartió con Yemil en la cárcel.
Zulema Emanuel
30 de septiembre de 2025

El artista puertorriqueño Farruko está inmerso en una serie de ambiciosos proyectos en Panamá que culminarán en un documental de una hora y media sobre su estadía.

Según reveló el productor musical Keriel Quiróz, conocido como K4G, la visita que se extendió más de lo planeado no solo incluyó grabaciones musicales, sino también un profundo recorrido por la ciudad para capturar material para este especial y para los videoclips de sus próximos lanzamientos.

Este documental ofrecerá a los fanáticos una visión íntima de su trabajo y su conexión con el país.

El corazón de la visita es la grabación de un EP de música panameña, en línea con la nueva filosofía de Farruko de colaborar con artistas locales en cada país que visita. K4G confirmó que el proyecto incluirá a talentos como: Jeison Vega, Eddy Lover, Omar Alfanno, Boza, Akim y Renato, además de algunas sorpresas.

Además del EP panameño, el equipo está trabajando simultáneamente en la edición del “Unplugged” de su álbum 167 BPM, grabado también en Panamá. El productor musical aseguró que este proceso de producción es intenso, con un equipo de cerca de 15 personas de diversas nacionalidades (hondureña, dominicana, puertorriqueña y panameña) trabajando en tres proyectos a la vez, día y noche. La meta es lanzar el EP panameño a más tardar en noviembre o en enero, si todo sale según lo planeado.

Farruko tiene mucha afinidad con Panamá. La última vez que vino fue en 2019, si no me equivoco. Desde ese entonces no había venido en estos últimos seis años. Tengo que agradecer la disposición del gobierno y de todos los que me han apoyado.

