Exnovia de Cristian Castro insulta a las mexicanas

Mariela Sánchez, exnovia del cantante mexicano Cristian Castro, se mantiene en el ojo del huracán, tras varias filtraciones de audios en donde insulta a las mujeres mexicanas.

En el programa “Ventaneando” compartieron unos nuevos audios de la empresaria argentina en donde llama a las mexicanas “sucias”.

La expareja del intérprete de “Azul” compartió en entrevista para un programa argentino que los audios filtrados, donde habla mal de su entonces novio son reales y justificó sus expresiones al decir que reaccionó por su “enojo como mujer”.

“El error fue mío, hay millones de audios que son una conversación durante la separación de Cristian. Hay muchas mujeres que siguen el paso a paso de él y me iban informando lo que él hacía con otras mujeres. Me mandaban videos, me mandaban pruebas y, bueno, reaccionó mi enojo como mujer y hay audios que ni yo puedo escuchar”, expresó.

En un nuevo audio presentado en el programa de TV Azteca, Sánchez se lanzó en contra de las mujeres mexicanas.

“Obvio que no era para mí ese pibe y todas esas mugrientas mexicanas, son todas sucias, put..., o sea, a todo le van a decir que sí, las va a usar, una semana una, una semana otra, después se casará y así veremos toda la payasada”, se le escucha decir.

La conductora del programa expresó su desacuerdo por la forma en cómo se expresó Mariela Sánchez, a quien tuvo oportunidad de conocerla durante uno de los conciertos de Cristian Castro junto a Yuri en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La experiencia de Chapoy con Sánchez fue desagradable, pues dijo que percibió un persistente aroma en ella que comparó con el del “sobaco”.

“No olía bien, se le olvidó el desodorante, (tenía) un olor a sobaco”, dijo Chapoy sobre Mariela.

En redes sociales, los internautas también la tundieron por los desafortunados comentarios en contra de las mexicanas.

«Esa Mariela Sánchez no conoce a Pati Chapoy! se acaba de echar una enemiga muy fuerte!»; «Esa señora es argentina ¿verdad?, he ahí la cuestión»; «Cancelada esa mujer desconocida»; «Jajajaja ya valió se hecho a todo México y peor a Pati», se lee en redes sociales.