“Estoy más vivo que nunca”: José Luis Perales desmiente rumores de su muerte

Luego de que se diera a conocer que el cantante español José Luis Perales había fallecido, fue el mismo intérprete, quien compartió un video desde Londres para desmentir la noticia, afirmando estar “más vivo que nunca”.

A través del video, Perales expresó su incredulidad ante la propagación de esta falsa noticia y tranquilizó a sus seguidores al confirmar su buen estado de salud.

Y es que de acuerdo con varios medios de comunicación en México, como El Universal, Tv Azteca, El Financiero, entre otros, el intérprete del exitoso tema “Y cómo es él”, habría fallecido a causa de un infarto al miocardio. Pero el cantante al enterarse de la falsa noticia, lo aclaró de inmediato.

En el emotivo mensaje, el artista describió su experiencia en Londres como “maravillosa” y compartió que había disfrutado de tiempo de calidad con su familia. Lamentablemente, la tranquilidad de su estancia se vio empañada por los rumores que afirmaban su muerte.

“Les hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y mi mujer, y ya estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con alguien de muy mala idea ha dicho que me he muerto y la verdad es que estoy mas vivo que nunca, más feliz que nunca y mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Un abrazo muy fuerte para todos y gracias a los que querían saber si era cierto esta cosa, estamos muy bien. Hasta mañana”.

Con un tono sereno y optimista, José Luis Perales aseguró a sus seguidores que se encuentra “más vivo que nunca” y “más feliz que nunca”. El cantante compartió su gratitud hacia aquellos que expresaron preocupación y deseos de confirmar la veracidad de la noticia, resaltando el apoyo y cariño que ha recibido.

El aclamado artista cerró su mensaje con una promesa de reencuentro en España, indicando que pronto volverá a estar en contacto con sus fans.