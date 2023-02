“Estar solo en una cama muriéndome”: el gran temor del actor Guy Ecker

El actor y galán brasileño Guy Ecker asegura en el docuserie, “Mi Vida”, que su principal temor es estar “solo en una cama muriéndome”, una frase que lo pone a suspirar frente a la cámara.

“Mis temores es estar solo en la vida en una cama, muriéndome y nadie alrededor. Estar solo sería mi mayor temor”, aseguró el galán quien es el invitado especial de nuevo episodio del docuserie “Mi Vida” a estrenarse el próximo 9 de febrero en el canal Canela.TV.

Agregó que en el ámbito personal y profesional ha sido muy afortunado “en la vida porque me he accidentado muchas veces con, huesos rotos, pero no son cosas que me haya cambiado la vida (respira profundo).

Estos son adelantos de lo que contará Guy Ecker en el nuevo episodio de “Mi Vida”, en donde las celebridades destapan “corazón y alma” sobre sus intimidades en la vida personal y profesional, con vivencias desde la infancia.

El primer papel del actor brasileño en una telenovela fue el de un señor feudal alemán en “La otra raya del tigre”, luego siguió como protagónico de la exitosa novela colombiana “Café con aroma de mujer” de 1994. En esta producción sería el galán de nombre “Sebastián Vallejo”.

“Mi vida” es una serie de 10 episodios independientes con estrellas invitadas como Kate del Castillo, Roselyn Sánchez, Manolo Cardona, Ludwika Paleta, Jencarlos Canela, Gaby Espino y Danny Trejo.

Los personajes revelarán en cada uno de sus episodios, las situaciones que cambiaron sus vidas y dieron forma a sus carreras, y narrarán las historias a través de fotos y videos de sus archivos personales y publicados en los medios.

Este episodio del actor brasileño, al igual que “los ya lanzados de William Levy, Jencarlos Canela, Manolo Cardona, Julián Gil, y el de Danny Trejo, que estrena el jueves 16 de febrero, serán parte de una colección especial de episodios en Canela.TV bajo el nombre, “Secretos de Galanes”, señaló el canal.