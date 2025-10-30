Establecen el Día Mundial de la Quinceañera

Tepeapulco, Hidalgo, será sede de un acontecimiento internacional que busca reconocer el valor cultural, simbólico y turístico de una de las tradiciones más emblemáticas de América Latina.

La Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT) anunció la realización de la Declaración del Día Mundial de la Quinceañera, cuya primera conmemoración se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre de 2025, a las 17:00 , en el Centro de Desarrollo de Ciudad Sahagún, Tepeapulco, México.

El evento marcará el inicio de las celebraciones por el 15º aniversario de la fundación de la OMPT, y se proyecta como un acto de alcance internacional destinado a reconocer el valor cultural, social, simbólico y turístico que representa la tradición de los quince años en América Latina.

La OMPT, que ya ha impulsado iniciativas globales como el Día del Periodista Turístico y el Día Mundial de la Solidaridad Digital, promueve ahora esta nueva fecha para fortalecer la identidad cultural y la proyección turística de las comunidades que mantienen vivas sus costumbres y celebraciones.

“La quinceañera es más que una fiesta: es un rito de paso, una expresión de identidad y una oportunidad para visibilizar el valor cultural de nuestras tradiciones ante el mundo”, señaló Miguel Ledhesma, presidente fundador de la OMPT. “Queremos que esta fecha se convierta en un punto de encuentro entre generaciones, culturas y territorios que comparten el lenguaje simbólico de la celebración.”

Tepeapulco, cuna del Día Mundial de la Quinceañera

La organización considera que Tepeapulco reúne las condiciones ideales para ser el lugar de origen de esta conmemoración por su legado histórico, energía ancestral y compromiso con el turismo cultural.

Una celebración que trasciende fronteras

La creación del Día Mundial de la Quinceañera busca trascender el festejo individual y convertirse en una plataforma de diálogo intercultural, promoción turística, rescate de tradiciones y fortalecimiento del sentido de comunidad.

La iniciativa invita a todos los gobiernos locales, empresas, instituciones educativas, colectivos culturales y particulares de México y del mundo a sumarse de manera presencial o simbólico a este acto histórico.

Quienes deseen adherir, participar o representar a sus comunidades en la ceremonia pueden comunicarse directamente con Miguel Ledhesma, presidente de la OMPT, a través del correo electrónico [email protected]

La fecha límite para confirmar adhesiones es el 22 de noviembre de 2025.

Con esta iniciativa, la OMPT reafirma su compromiso con el turismo como fenómeno de identidad, diálogo y desarrollo cultural, recordando que comunicar el viaje también es celebrar los ritos que dan sentido a nuestras raíces.