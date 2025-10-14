Cultura

Escritora panameña Saskia de la Cruz celebra su boda en Florida

ML | La escrtitora Saskia de la Cruz con su esposo Frank Fulco.
Zulema Emanuel
14 de octubre de 2025

Z.Emanuel | La autora y mentora panameña Saskia de la Cruz Arias contrajo matrimonio con Frank Fulco, CEO y empresario estadounidense, en una emotiva ceremonia íntima en St. Petersburg, Florida.

La pareja celebró una “boda con propósito” organizada en solo 23 días, un acto que la novia describió como “de confianza y entrega”. De la Cruz lució un vestido blanco diseñado por la panameña Ana de Aedo, con delicados detalles en pedrería que evocaban constelaciones.

Ahora como señora Saskia Fulco, la autora reflexionó que, más que casarse, “me confirmé en amor,” celebrando un amor consciente que, según sus palabras, “no se improvisa: se encarna”.

