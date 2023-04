Elena lanzará su EP este mes

Elena, la cantautora puertorriqueña considerada la nueva promesa de la música latina, estuvo de visita en Panamá, donde aprovechó para anunciar la llegada de su EP titulado “Rara”.

Esta producción se estrenará en las plataformas de música el próximo 27 de abril y será un viaje por las emociones para abrazar las diferencias, adelantó la artista de 14 años.

“Se trata de cinco canciones, entre ellas Rara, que nacieron luego de una conversación muy larga que tuve con mi papá sobre cómo me sentía cuando en la escuela me decían ‘weird’, un insulto que quiere decir como ‘extraña’. Yo no entendía eso, lo cogía mal, pero mi papá me dijo que eso no era malo, sino súper genial y divertido porque no soy como nadie más. Ese día cambió mi perspectiva y quise difundir el mensaje”, reveló Elena.

Influenciada por ritmos de todo el mundo y artistas como Jesse & Joy, Taylor Swift y Rubén Blades, dijo querer hacer carrera permanente en la música. “He tomado clases de piano, entrené canto clásico, estuve en cursos de composición y producción en Berklee College, esta es mi pasión y no me veo en otra cosa”.

Más de su música y proyectos serán anunciados en sus redes, @elenapr_oficial.