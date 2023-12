El toque de Lali Pezzotti

Inspirada por su mezcla cultural, la chef Lali Pezzotti ha revolucionado con sus recetas, su estilo de cocina rompe reglas e insta a experimentar. Su cuenta en Instagram, @lalipezzotti, supera los 18 mil seguidores que se motivan por su toque.

“Mis abuelos maternos llegaron desde Cuba y los paternos desde Italia y Colón, entonces creo que tengo un mix que se refleja a la hora de mi cocina y contenido”, cuenta la chef.

Con tales orígenes, y en la tierra del crisol de razas, no puede dejar de analizar las tendencias en el paladar. “Como panameña puedo decir que aquí gusta lo guisado, el condimento; considero que no nos agrada mucho el picante porque nuestra tradición no se inclina por ello, a menos que nos vayamos a la gastronomía afroantillana”.

Aun así, para Pezzotti, nadie cambia el “family style”, el cual define como la forma de cocinar para compartir.

La también foodie se ha hecho famosa por tropicalizar los platillos de Thanksgiving y otras fiestas, entendiendo la historia entre su patria, EE.UU. y otros países. “Se trata de agarrar ingredientes de otros lados, ponerle achiote y culantro para darles la sazón que nos identifica”.

Con tal éxito en las plataformas, Pezzotti tiene entre sus planes crear contenido desde el exterior, donde irá visitando restaurantes para recomendar.