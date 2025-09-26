El Panamá Fashion Week 2025 enciende las pasarelas en su nueva casa: La Ciudad de las Artes

Panamá se viste de gala con la celebración del Panamá Fashion Week (PFW), que este año se desarrolla del 25 al 28 de septiembre. El evento, que tradicionalmente es un imán para el diseño local e internacional, ha sorprendido con su cambio de sede a la imponente Ciudad de las Artes, un espacio que, según los organizadores, ha elevado la experiencia a un nivel espectacular.

Alessandra Bueno, directora de comunicación del PFW, se mostró encantada con la nueva ubicación. “Es un espectáculo. Ayer que empezó el evento estaba anonadada con lo increíble que se veía. Creo que es un espacio que tiene mucho por descubrir”, comentó la directora, destacando que los asistentes están “gozando” la experiencia.

Agenda de Pasarelas

El PFW mantiene su promesa de ser una vitrina para el talento diverso. La agenda de los próximos días trae consigo una mezcla de diseñadores nacionales e invitados de talla internacional:

Viernes, 26 de septiembre:

5:45 p.m.: Inicia con las propuestas de Bodhi (Venezuela), Ofelia y Michelle Nassar.

7:15 p.m.: Sigue el turno para Atelier Crump (Colombia) y Breebaart.

8:30 p.m.: Cierra el día la diseñadora panameña Zunilda Gutiérrez.

Sábado, 27 de septiembre:

4:30 p.m.: El día arranca con Running Balboa Converse X Maruxa.

6:30 p.m.: Pasarelas de Stefan López, Mott Project y Grau.

8:00 p.m.: Art N Tela y el reconocido diseñador Abel López (México) presentarán sus colecciones.

Domingo, 28 de septiembre:

4:00 p.m.: El día final inicia con talentos emergentes y colaboraciones como Catherine Rodríguez (Punto Crea 2024), Universidad del Arte Ganexa, Blesk X Quito Fashion Week (Ecuador) y Hrstka X Guatemala Fashion Week (Guatemala).

6:00 p.m.: Una pasarela con causa: la Fundación JUPÁ presentará “Atardecer Rosa” a beneficio del Hospital Oncológico, junto con KIIN GAIA.

7:30 p.m.: El evento culmina con la pasarela de la diseñadora internacional Faride Ramos (Colombia).

Conocimiento y Conexión en los ‘Fashion Talks’

Más allá de los desfiles, el Panamá Fashion Week también ofrece un espacio de formación y diálogo, explicó Alessandra Bueno. La directora de comunicación del evento manifestó que los Fashion Talks de esta edición contarán con conferencistas de lujo provenientes de España, Colombia, México, Guatemala y otras naciones.

Bueno invitó a los interesados a aprovechar estas sesiones: “Vale la pena sacar ese tiempo en la mañana, del sábado y el domingo [27 y 28], para que vayan a enriquecer su conocimiento en temas de comunicación, innovación, sostenibilidad, moda, diseño y demás”.

Si desea ser parte de esta fiesta de la moda, los boletos se compran únicamente en línea a través de la página de Panatickets. Puede encontrar la información detallada de la agenda en www.fashionweekpanamá.com.