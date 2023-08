El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Acnur presentaron el libro “Prevención de la Apatridia”

Este jueves, 3 de agosto, se presentó en el Palacio Bolívar del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá el libro “Prevención de Apatridia”.

El título fue elaborado por funcionarios de la entidad, en alianza con La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).Janaina Tewaney Mencomo, canciller panameña, detalló que la obra contiene “una explicación sencilla para aquellos que se vean en situación de apatridia y que en algún momento requieran asistencia”.

Insistió en la importancia de que todos tengan una nacionalidad para el acceso a los derechos fundamentales, como la educación y salud.

Tewaney Mencomo aseguró que: “Nuestro país ha dado pasos al respecto, por ejemplo, en el caso que se dio de Nicaragua, nosotros ofrecimos la nacionalidad a aquellos apátridas, aunque todavía no hemos recibido una solicitud formal; la falta de conocimiento general sobre estas circunstancias es un problema”.

Panamá es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, que fue aprobada mediante Ley No. 28 del 30 de marzo de 2011 y reglamentada bajo Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de enero de 2019, y cuyo objetivo es proteger los derechos de las personas sin nacionalidad, además de establecer sus deberes, condición jurídica y dar cumplimiento a los compromisos internacionales con mecanismos locales.

Un apátrida es una persona física que no posee ninguna nacionalidad, es decir, no cuenta con la pertenencia de ningún Estado. Esto puede deberse a distintas causas: no fue inscrita en el Registro Civil correspondiente al nacimiento, reside en zona fronteriza y su vida transcurre entre dos naciones, por migraciones forzadas que implican desplazamiento sin documentación, nacer en países en guerra y discriminación contra un grupo étnico.