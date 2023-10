“El mes de octubre no debe convertirse en una moda de Barbie”

La comunicadora social y sobreviviente de cáncer de mama Marisela Moreno analiza desde sus vivencias la importancia de un apoyo real a los pacientes y familiares que se enfrentan a un diagnóstico de cáncer.

“El mes de octubre es muy importante porque para mí, es mi mes de cumpleaños; yo nací en agosto, pero soy sobreviviente de cáncer, pasé por esta situación que me enseñó a validar cada momento de mi vida y vivir un día a la vez; y creo firmemente que si tienes al alcance de tus manos la detección temprana, puedes salvar tu vida. Lo que no estoy de acuerdo, es en hacer de esto una moda de Barbie, porque no solo es vestirse de rosado, poner una cinta rosada en un edificio, lo importante es reconocer que si tienes la capacidad y la autoridad, sobre todo gubernamental, debes apoyar; porque necesitamos insumos, un nuevo oncológico y necesitamos apoyo realmente en el sistema médico”, enfatiza.

La ganadora del título Señorita Panamá Mundo 1995 expresa que la mayoría de las actividades que se realizan durante este mes tienen un propósito, por ejemplo, las caminatas se hacen con la finalidad de recaudar fondos para las personas que ya están padeciendo esta enfermedad. Mientras, las charlas, manifiesta: “siempre llegan al corazón de la gente y siento que si solamente podemos llegar a una persona que no sea parte de la estadística, estamos haciendo el trabajo”.

“Temas como el cáncer, el VIH y otras enfermedades fuertes deberían ser tratados desde la escuela para que la gente pueda entender que en muchas ocasiones hay personas que tú las puedes ver muy sanas, pero realmente por dentro su sistema inmunológico está batallando; y aquí entra también el tema de la salud mental. Un círculo vicioso que debemos romper educando a los profesores y cambiar ciertas cosas del sistema educativo para que se permita trabajar con personas que sí saben del tema”, propone Moreno, quien este año forma parte de las expositoras del EMPOWOMAN, un evento que será el próximo 21 de octubre en la Plaza del Sol de Multiplaza y donde hablará acerca de “Las herramientas para abrazar la vida”, conferencia en la que también estarán: Leslie Ducruet y Marsha Días; entre las 12:00 m., y 4:00 p.m.