El desgarro del mundo cultural francés ante el caso Depardieu

Las acusaciones de violación o agresión sexual contra el actor Gérard Depardieu han acabado por desgarrar al mundo cultural francés, dividido entre los que creen que llegó el momento de destapar los abusos y los que insisten en que hay que dejar a la justicia hacer su trabajo.

La intervención el mes pasado del presidente Emmanuel Macron, que en una entrevista televisiva tomó partido por la estrella, agudizó esa división.

Las acusaciones más graves contra Depardieu, de 75 años, se remontan a 2020, pero otras actrices, trabajadoras del cine o el teatro e incluso periodistas (entre ellas la española Ruth Baza, que lo entrevistó en 1995) han aportado nuevos y graves testimonios.

A ello se añade un reportaje televisivo, durante una visita de Depardieu a Corea del Norte en 2018, en la que el actor profiere repetidamente comentarios groseros y machistas ante la cámara.

- Cartas públicas de apoyo y de crítica -

Fue una carta pública de apoyo al actor la que abrió la caja de truenos: cerca de 60 personalidades del mundo del cine, el arte o la literatura expresaron su admiración por el intérprete de “Cyrano”, al que consideran “probablemente el actor más grande”, en peligro de ser “cancelado”.

La réplica a esa tribuna publicada en el diario Le Figaro fue fulminante: más de 600 personalidades advirtieron que Depardieu “no representa a Francia”. Y a esa carta pública le siguió otra, bajo el título “Adiós al viejo mundo”.

“No, no estamos orgullosos de Gérard Depardieu”, declaró el expresidente y predecesor de Macron, François Hollande.

La ministra de Cultura, Rima Abdul Malak, anunció un trámite disciplinario que podría desembocar en la retirada de la Legión de Honor a Depardieu, que replicó poniendo “a disposición” de la ministra esa condecoración.

Macron afirmó por su parte que Malak se “precipitó” en este asunto, y que la justicia debe seguir su curso.

Tanto del lado de los defensores de Depardieu como de los críticos abundan los nombres prestigiosos: la actriz Catherine Deneuve tomó partido por su colega, con el que ha compartido pantalla en varias producciones, así como Nathalie Baye, o Fanny Ardant.

Del lado crítico, jóvenes cantantes como Angèle, Pomme, o actrices veteranas como Anne Roumanoff.

Gérard Depardieu es un “depredador”, acusó a su vez la actriz Sophie Marceau, que ya denunció el comportamiento del veterano actor en 2015.

Algunos de los firmantes de la carta abierta en favor de Depardieu han retirado su apoyo, ante la enorme presión pública.

Y el escándalo ha provocado otras rencillas inesperadas.

La actriz francesa Lucie Lucas y española Victoria Abril filmaron juntas una serie televisiva de cierto éxito.

Abril, conocida en Francia, fue una de las firmantes de la carta de apoyo a Depardieu, lo que llevó a Lucas a acusarla también de un comportamiento abusivo durante rodajes.

La ex “chica Almodóvar” anunció el 29 de diciembre una denuncia por difamación contra Lucas.

“Los medios de comunicación, las redes sociales (...) nos empujan a comportamientos dignos del far west”, explicó Lucie Lucas en su cuenta Instagram.

“Yo también me dejé arrastrar, y me metí con Victoria, algo de lo que no me siento orgullosa”, concluyó.

Las anécdotas de rodajes o montajes teatrales con Depardieu han proliferado en los últimos meses, en los que parece dibujarse un comportamiento abusivo, pero no dirigido a las actrices con las que compartía protagonismo, sino con las mujeres en un segundo plano, más vulnerables.

“Sé que Gérard Depardieu no es alguien ejemplar, lo fue durante el rodaje de mi película, pero no lo es todo el tiempo” confesó Patrice Leconte, que lo dirigió en 2022 (“Maigret”).

Leconte fue uno de los que firmó la tribuna en favor del legendario actor, y ahora asegura lamentarlo.