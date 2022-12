El colombiano Gusi cierra el año con “24/7”, un álbum que fusiona merengue y vallenato

El cantautor colombiano Gusi cierra el año con su nuevo álbum “24/7”, una selección con 10 temas en los que fusiona sonidos pop con elementos sutiles de música urbana, mientras canaliza influencias refrescantes del Caribe colombiano y ritmos como el merengue, konpa dirèk y vallenato.

El sencillo y video “24/7”, que hace parte del nuevo disco de Gusi, y cuyo estreno se hizo hace tres semanas, registra 1.2 millones de visualizaciones en el canal de YouTube del artista.

“Se va a explotar mi corazón/ Ya no me cabe aquí en el pecho/ No te estaba esperando/ Pero al verte bailando/ Se fue volando mi despecho/ Eres como te imaginé/ Pero mil veces más bonita/ 50 de dulzura/ 50 e’ sabrosura / Y de malicia una pizquita”, dice un aparte de la canción.

El álbum “24/7” es proyecto que Gusi estuvo trabajado durante dos años, basado en “la fuerza invencible de la esperanza y el amor”, una frase muy del cantautor colombiano y que se refleja en todo su repertorio.

Este año Gusi -dos veces nominado al Grammy Latino- hizo varios lanzamientos exitosos y fue el artista invitado para abrir el concierto de la leyenda de la bachata Juan Luis Guerra en Bogotá y logrando un hit número 1, en las radios de su país natal.

Gusi también ofreció en esta temporada de fin de año, un espectáculo en el Teatro Cafam de Bellas Artes de Bogotá, durante el cual interpretó una selección de sus grandes éxitos, incluidos “Ganas” y “Tu novio, tu amante, tu amigo”.

En su más recientes lanzamientos presentó los exitosos sencillos “Rompecabezas” y “Te Robaré” junto a la estrella venezolana Nacho, el último de los cuales ocupó la posición número 1 en las listas de radio en Colombia durante varias semanas.

Gusi también acompaña al público colombiano desde la televisión, sirviendo como mentor junto a otras destacadas estrellas de la música como Maía, Santiago Cruz y Marbella en la serie musical “La Descarga”, transmitida por el Canal Caracol.

El programa es el primer reality musical colombiano que hace que sus participantes convivan en un campamento musical donde, noche a noche, los espectadores tienen la oportunidad de conocer más a fondo las personalidades de los competidores.