El abogado y tipiquero que “Robacorazones”

A sus 29 años, Emmanuel Cubilla ha sabido conquistar los escenarios. Este joven oriundo de la ciudad de Panamá es tipiquero, compositor, abogado y líder del grupo “Los Robacorazones”, una agrupación que ha llevado su sello alegre y romántico a todo el país.

Cubilla contó a Metro Libre que su pasión por la música típica nació desde su niñez. “Desde pequeño me gustaba el acordeón y recuerdo que mi mamá me hizo uno con botones y papel, siempre he tenido el apoyo de ellos. Pero fue a los 15 años cuando decidí dedicarme de lleno y realicé mi primera presentación en un evento en Darién. Al inicio no conocía a nadie, no tenía instrumentos ni transporte, pero tenía muchas ganas. Poco a poco, con esfuerzo, he logrado formar mi propio grupo”, relató.

Además, el tipiquero aun recuerda como si fuera ayer la primera vez que subió a una tarima: “Estaba muy nervioso, pero al ver al público disfrutando, entendí que esa conexión es lo más importante”. Hoy, Los Robacorazones se caracterizan por un estilo que combina lo tradicional con letras propias que conectan con las emociones de la gente.

En cada presentación, la interacción con el público es vital: “Nos gusta sentir su energía. Ellos también deciden el rumbo del baile porque nos piden las canciones que quieren escuchar”. Entre las más solicitadas está “Prohibido Enamorarse”, un tema que habla de independencia y fortaleza emocional, disponible en su canal @emmanuelcubillaoficial

Como agrupación, Cubilla expresó que el mayor reto ha sido sostenerse en un medio competitivo y exigente, pero lo han logrado con trabajo constante. Actualmente, Emmanuel trabaja en un nuevo tema titulado “Como en los viejos tiempos” y no descarta explorar fusiones con otros géneros y artistas para llegar a más público.

Por otro lado, el artista explicó que el apodo “Robacorazones” refleja el espíritu de la banda dónde buscan en cada presentación conquistar a sus fanáticos.

Emmanuel Cubilla sigue trabajando en temas musicales que se den a conocer a nivel nacional e internacional, y que la gente hable de su propuesta musical.