Dulce María anuncia su embarazo con tierna foto

La cantante y actriz mexicana Dulce María sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando su segundo hijo.

La noticia la compartió a través de sus redes sociales, donde mostró la tierna foto en la portada de la revista “Marie Claire” México, donde posó mostrando su “baby bump”. «En la dulce espera.

A punto de cumplir 40 años y 35 de carrera, atravieso una de las etapas más transformadoras de mi vida: un embarazo que me invita a detenerme, reflexionar y reconectarme con lo esencial», expresó en la publicación.

La cantante también compartió que se enteró de su embarazo después de sentirse mal en un viaje y que, al regresar a México, se realizó una prueba que resultó positiva.

Dulce María está casada con el productor de cine Paco Álvarez desde 2019, con quien ya tiene una hija, María Paula, que está por cumplir 5 años el próximo mes de noviembre.

La llegada de su segundo hijo completa la familia que la cantante tanto deseaba formar.

La exintegrante de RBD ha mantenido una relación cercana con sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo y alegría ante la noticia del embarazo.

De manera frecuente, la intérprete expresa su gratitud por el cariño que recibe de sus fans, a quienes mantiene al tanto de algunos detalles de su vida personal a través de sus redes sociales.

Con este anuncio, Dulce María inicia una nueva etapa en su vida personal y profesional, llena de amor y expectativas para el futuro.