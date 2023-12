Dion pierde movilidad

ML | Celine Dion sigue perdiendo la batalla contra el síndrome de la persona rígida y se está quedando sin movimientos musculares, así lo aseguró su hermana Claudette Dion.

Tras el diagnóstico incurable de trastorno neurológico que le dieron a la artista en diciembre de 2022, Claudette habló con la revista 7 Jours, publicada el 12 de diciembre y dijo que su hermana “trabaja duro, pero no tiene control de sus músculos”.

“Lo que me duele es que ella siempre ha sido disciplinada”, compartió. “Ella siempre trabajó duro. Mamá siempre le decía: ‘Vas a hacer esto bien, lo vas a hacer bien’”. Añadió que el sueño de su familia es ver a Celine “regresar al escenario” de alguna manera. “¿En qué estado? No lo sé. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que me afecta. Como es un caso entre millones, los científicos no investigaron mucho porque no afectó a tanta gente”, aseguró Claudette.