¡Dice que es plagiado!

Saydie M. González| El compositor panameño Amable “Mabín” Moreno subió un video a sus redes sociales exponiendo el plagio de composiciones típicas que alega, se está dando en las plataformas digitales y radiodifusoras del país.

De acuerdo con Moreno, músicos están tomando retazos musicales de piezas editadas por otros autores para rehacerlas con una nueva letra, sin autorización.

“Solo quiero advertirles que tengan cuidado porque el plagio es un crimen y existen muchos abogados que están versados sobre el tema, los cuales no dudarán en demandarlos, si continúan”, enfatizó “Mabín”.

Además, Moreno señaló que algunas de sus composiciones como “Amor de aquella noche”, “Fue una novela” y “Ya es tarde para quererte” también fueron copiadas.

“Hasta el momento no he realizado una denuncia formal porque no tengo la intención de señalar a nadie, pero si continúan con estas malas prácticas, los expondré a todos en las redes sociales”.