Diana Valdés, una joven promesa del teatro en Panamá

E.ORTEGA | El jurado de los Premios Escena 2024 ha reconocido el talento de Diana Valdés, nominándola en la categoría “Mejor Actriz Infantil”, por “Honguito”, su papel debut dentro de la puesta Mario Bross del Teatro ABA.

“La noticia me emocionó... Para mí, el teatro es algo hermoso, me encanta. En esa obra en particular la pasé súper con todo el elenco”, comenta la pequeña estrella de 9 años.

Pese al poco tiempo en la industria, alega que ha tenido la oportunidad de conocer a muchas personas y desarrollar habilidades. “En este proceso perdí el pánico escénico y me impulsé como creadora de contenido para mis redes”.

En la actualidad, la actriz es parte del elenco de “Jack y los frijoles mágicos”, la puesta que es presentada en Teatro West.

La ceremonia de los Premios Escena será el 11 de marzo.