Detectan una fuga de gas "no letal" en casa de Gene Hackman y un error en la investigación

Continúa la investigación para determinar la causa de la muerte de Gene Hackman y de su mujer, Betsy Arakawa, cuyos cuerpos sin vida fueron hallados sin signos de violencia en su casa de Santa Fe (Nuevo México, EE.UU) hace una semana. Las circunstancias de sus fallecimientos fueron desde un primer momento calificadas como "sospechosas" y las autoridades continúan reconstruyendo lo que pudo ocurrir en el domicilio de la pareja.

Una de las primeras hipótesis apuntaba a una posible intoxicación por una fuga de gas, pero esta posibilidad se descartó en los primeros días tras la autopsia a los cadáveres, ya que ambos dieron negativo en la prueba de monóxido de carbono. Sin embargo, la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe ha publicado una actualización sobre la investigación tras recibir los datos de la revisión y análisis pormenorizado de las instalaciones realizado por la compañía de gas, The New Mexico Gas Co.

La empresa encontró una pequeña fuga de gas, así como otras cuatro infracciones en el domicilio del intérprete. Sin embargo, han recalcado que esa fuga "no es letal". "No se cree que esos resultados sean un factor clave en las muertes de Gene Hackman, Betsy Arakawa o su perro, aunque la información fue transmitida a la Oficina del Investigador Médico para su consideración", declararon las autoridades.

Además, junto al cuerpo de Arakawa se hallaron varias pastillas desperdigadas y un bote con receta, información que también se ha transmitido a los forenses de la Oficina del Investigador Médico.

ERROR EN LA INVESTIGACIÓN DE HACKMAN

Otra novedad tiene como protagonista al perro que fue hallado muerto. En un informe inicial, la policía aseguró que el perro fallecido era Bear, un pastor alemán. Sin embargo, USA TODAY ha aclarado que el perro que murió en la casa de Hackman era en realidad Zinna, un mestizo de 12 años.

Las circunstancias en que fue hallado el animal también han generado confusión. En un principio, se dijo que el perro había sido hallado cerca del cadáver de Arakawa y luego en un armario del baño. Sin embargo, Joey Padilla, propietario del centro de cuidado de mascotas Santa Fe Tails, al que han sido trasladados los otros dos perros de la pareja, ha afirmado que lo encontraron "en una jaula cerrada".

No está claro por qué se identificó erróneamente al perro en el informe. USA TODAY contactó con Denise Womack-Avila, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe, en busca de respuestas. "Nuestros agentes no tratan con perros a diario y actualmente no puedo hablar sobre la condición o el estado del cuerpo del perro al ser descubierto", declaró.