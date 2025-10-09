Descubren por azar un retrato desaparecido de la Mata Hari de los nazis

El retrato de Madame Kitty, la Mata Hari de los nazis que cuidaba la casa de citas más famosa de Berlín bajo el III Reich, desaparecido durante mucho tiempo, fue hallado hace poco en la capital alemana y se presentó el jueves a la prensa.

Instalado en el tercer piso de una elegante casa del centro, su salón era en realidad un verdadero centro de espionaje.

"Entre 1939 y 1942, diplomáticos, periodistas extranjeros y altos dignatarios nazis eran espiados sin saberlo por las pupilas de Madame Kitty", indicó a AFP el nuevo propietario del cuadro, Urs Brunner, autor con Julia Schrammel del libro "Kitty's Salon".

Estos dos austriacos que buscaban desde hace tiempo el retrato, fueron recientemente contactados por una berlinesa que compró hace más de 25 años el cuadro en un anticuario sin saber su origen.

"Gracias a fotos, sabíamos que el cuadro existía y que no estaba en manos de la familia. En la época, escribí a todas las casas de subastas y a todos los anticuarios de Berlín.

Haberlo encontrado es de gran importancia para nosotros. Solo hay unas cuantas fotos de Kitty, y todas son en blanco y negro", señaló Schrammel.

Pintora y coleccionista, la ex-propietaria cedió el cuadro a "un precio muy razonable" pues "comprende que no hacemos esto con fines comerciales", agregó Brunner.

Dijo que quiere donarlo a un museo.

El cuadro sigue rodeado de misterios pues no tiene fecha y el nombre del pintor "P. Fuchs" es desconocido, subrayó Brunner, quien lo hará analizar por expertos.

En su retrato, Madame Kitty "parece tener unos cuarenta años (...) pero se hacía siempre pasar por más joven de lo que era", agregó.

Brunner señaló que la cortesana "no era una nazi convencida" sino "una oportunista" que se aprovechaba de las cosas.

"No era miembro del NSDA y tenía relaciones amistosas con judíos", agregó.

Kitty murió en 1954 sin haber sido nunca perseguida por la justicia.