De la cocina a las redes

En Michael’s no solo el menú brunch logra conquistar a los clientes, sino también su dueño Michael Nikolich, la nueva personalidad de las redes sociales.

Nikolich se ha vestido de Barbie, protagonizado “trends” y los retos más curiosos para dar a conocer su restaurante a través de lo que mejor sabe hacer: explotar el humor. Sus videos en Instagram son virales.

Cuenta que esa faceta, que algunos llaman “influencer”, le llegó de golpe, pues al principio el negocio no lograba despegar. “Michael’s comenzó como un restaurante italiano, pero eso no estaba dando resultados; la comida era muy buena, pero no llegaba nadie. Un día, sentado en la terraza, entendí que necesitaba un cambio de concepto y allí tomé la decisión de explotar el atractivo del brunch y con ello mi personalidad, para atraer a clientes”.

Aunque de profesión es vendedor de autos, se dijo atrapado por el mundo gastronómico y en especial, el de Panamá, país donde se siente feliz y crece una gran industria.

“Yo me siento mejor aquí, es fácil salir de viaje a visitar a mi familia, el clima es agradable y lo mejor es que tengo playas y montañas disponibles”, revela el oriundo de Estados Unidos.

Futuros proyectos

Tal ha sido el éxito de Michael’s, que Mike, como le llaman también sus colaboradores y amigos, ahora planea lanzarlo como un food truck.

Adelanta que: “La idea es ir a diferentes puntos desde festivales, hasta malls. Se llamará Michael’s On Wheels y comenzará a funcionar pronto para ofrecer una gran variedad de platillos, no solo brunch”.

Este restaurantero apuesta por la originalidad y la cercanía con los comensales. “Hago lo posible por conocer y saludar a todos los que llegan; intento bromear y reír, a la gente le gusta esa atención personalizada. Y por supuesto, me gusta asegurarme de que reciban un buen control de la comida, eso es lo importante”, confiesa Nikolich.

Michael’s cuenta con dos sucursales, una en Obarrio y otra en Costa del Este.