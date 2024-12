De Cádiz al mundo: el dramaturgo José Warletta conquista la escena internacional con su teatro.

El dramaturgo gaditano, José Warletta, ha conquistado ya la escena internacional al estar presente con sus obras en 11 países, y está en el proceso de consolidar este éxito, con la expansión en Panamá, República Dominicana y Portugal para este próximo 2025 de su obra, además de estar “en negociaciones avanzadas” con una productora para llevar su teatro a Miami y Nueva York en Estados Unidos, y a Argentina.

Su primera obra que logró esa internacionalización fue ‘Santas y Perversas’, una comedia que lleva representando cuatro años en el Teatro Lara de Madrid y que cruzó la frontera para llegar hasta Bulgaria, donde ha cosechado “un gran éxito” y cuelga constantemente el cartel “no hay billetes”.

Como gaditano, ha contado a Europa Press que ver cómo el público búlgaro se reía del humor “carnavalero y muy gaditano” que deja en sus obras fue increíble, asegurando que “se reían con los mismos chistes que nos reímos en Cádiz” a pesar de que los separan “miles de kilómetros”.

El éxito de esta primera obra impulsó nuevos estrenos en el país búlgaro, con las obras ‘Mi Turno’ y ‘La decisión de Lola’, que también se encuentra en cartel en la actualidad. Ahora, está celebrando más de una década ininterrumpida en escenarios madrileños, aunque desde 2013 su obra ha trascendido fronteras, llevando “su estilo único y su voz teatral a públicos de distintos países”.

El éxito búlgaro dio paso a Puerto Rico, también con la obra ‘Santas y Perversas’. Al igual que en Bulgaria, la obra recibió una entusiasta respuesta del público y la crítica, abriendo las puertas a dos nuevos textos que se estrenarán en el 2025, un año que se presenta como “un sueño” ante la perspectiva de que sus teatros se expandan a nuevos escenarios internacionales.

Para Warletta el 2025 va a ser “un buen año”, al menos eso es lo que espera, con el deseo de que sus obras “sigan triunfando fuera” para que así su nombre pueda obtener cierto reconocimiento en España y que con ello se le abran esas puertas de productoras y distribuidoras en las que por el momento cuesta más llamar.

“Quiero hacerme un nombre para que me conozcan, producir más obras y dar trabajo en grandes teatros a más actores, esos que han estado conmigo desde que hacía microteatros o en salas alternativas”, ha comentado este dramaturgo gaditano que sueña con ser “profeta en su tierra” y estrenar alguna vez en el Gran Teatro Falla, ese al que miraba desde fuera cuando era niño con la ilusión de estar entre sus bambalinas.

“Siempre llevo por delante a mi Cádiz de mi alma, a que algún día podré estrenar en el Falla. Esa es la ilusión que tengo, de poder ser profeta en mi tierra”, ha sostenido José Warletta, que se crió en el barrio de la Viña y que de niño no podía permitirse una entrada para el teatro. No obstante, su ilusión no era ocupar una de sus butacas sino estar “en la parte de atrás, en las bambalinas, viendo a los actores ensayar”.

“Eso era lo que me hacía muy feliz”, ha asegurando, indicando que es “un orgullo total” el ver que ese niño que soñaba eso en las puertas del Falla, es entrevistado en televisiones y radios de Bulgaria para hablar de sus obras en prime time.

Actualmente está inmerso en nuevos proyectos, entre los que destacan un nuevo musical y la obra ‘El Zapatero de Cádiz’, un emotivo homenaje a su ciudad natal y a su padre, que fue zapatero en el barrio del Mentidero.