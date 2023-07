Desde programas de televisión dedicados al folclor, varios presentadores lograron ganarse la simpatía de los panameños, pero esto no siempre estuvo así en sus planes, pues la carrera artística era su principal objetivo.

Este fue el caso de Mirta Rodríguez, cantante y excara de Hecho en Panamá. “Cuando entré a esa producción no me veía como la entrevistadora, sino como la artista, porque desde pequeña esa era mi meta... Estuve haciendo ambos roles e incluso al mismo tiempo porque también seguía como vocal del conjunto Ritmo y Sentimiento de Cristian Nieto, esos eran enredos muy grandes jaja. Sin embargo, lograba organizarme”.

Contó que decidió quedarse en el show de TVN por la estabilidad que entonces este le ofrecía.

La intérprete comentó que: “El papel como presentadora me terminó encantando y hoy me desenvuelvo en los dos mundos como pez en el agua... Yo nací siendo cantante, tengo que cantar y sigo siendo artista”.

Oportunidad

Por su parte, Doralis Mela descubrió el don del canto cuando era niña y, tras mudarse a Panamá, probó suerte en el concurso televisado “Viene la tuna” de Telemetro. Aunque no ganó, esto fue la puerta hacia el casting del proyecto en el que se ha mantenido por casi 10 años: A Lo Panameño.

Mela se dijo una mujer emprendedora que “busca el real” y viendo lo popular del típico, decidió incursionar con todo. “A Lo Panameño me ha dado demasiado, pero el día que me digan ‘Doralis, hasta aquí’ o yo escoja parar, quiero tener marcado un camino y la música es una de mis fortalezas. Con eso en mira me he aliado con varios artistas, entre ellos Raúl Aparicio y Kako Nieto, con quien lanzaré en los próximos días el tema ‘No Te Enteraste’”.

Luis “Lucho” Pérez se hizo conocido a sus 17 años en Vive la Música, el concurso de canto de TVN, y luego ingresó a Hecho en Panamá como conductor.

Relató que: “Cuando entré allí estaba empezando a levantar el vuelo dentro del mundo de la farándula y no me dio chance de desarrollar musicalmente lo que tenía... Yo digo que Dios tiene los hilos bien agarrados y los mueve como él cree que a cada persona le va a convenir, porque al final todo me funcionó para hacer un nombre”.

Pérez no contempla volver pronto a la pantalla chica, sino seguir ofreciéndole al público ese típico romántico que tanto gusta, junto a su conjunto “Los Líderes Musicales” y el acordeón de Rommel López.

Otros alternan entre estudios y tarimas para seguir aportando a la cultura y entreteniendo.