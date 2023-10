Hacer actividad física, mínimo 30 minutos cinco días a la semana, con una intensidad moderada y que incluya ejercicios de resistencia (pesas, ligas, funcionales) al menos dos días, puede incidir en evitar las enfermedades cardiovasculares, afirma el director médico de la Clínica de Cardiología de Panamá Julio A. Effio.

“Se debe realizar un chequeo, mínimo, una vez al año. Estas enfermedades, la mayoría del tiempo son asintomáticas, no le causan síntomas a los pacientes hasta que ocurre un evento cardiovascular mayor, por ejemplo, los infartos del corazón”, remarca Effio.

“La herencia juega un papel importante. Si tienes papá y mamá hipertensos, tienes siete veces más riesgo de tener hipertensión arterial, con la diabetes es algo similar, 15% de probabilidades de desarrollarla si tienes familiares diabéticos”, agrega.

En este sentido, el cardiólogo internista Liberato González expresa: “Cada día encontramos pacientes más jóvenes con enfermedades cardiovasculares. Tenemos hospitalizadas personas con 30 y 35 años, lo que quiere decir que esa enfermedad empezó 15 o 20 años atrás, por eso recomendamos a la población que después de los 20 años visite su médico de cabecera cada tres años, para hacer una evaluación general, que incluya una toma de presión y un panel bioquímico; y ya, después de los 40, anualmente para ser evaluado y poder identificar factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares”.

En los últimos años han muerto 15 millones de personas en el mundo por enfermedades cardiovasculares, entre los 30 y 69. En Panamá, la mortalidad en los últimos cinco y seis años ha estado por encima de los tres mil a tres mil quinientos panameños, según datos médicos.

Los casos más comunes son: cardiopatía isquémica, que produce los “infartos al corazón”; la enfermedad cerebrovascular (derrames cerebrales) y otras complicaciones, como la falla cardíaca, arritmias y la hipertensión arterial.

“El panameño hace mucho más ejercicio que antes, no fumamos tanto, pero tenemos que trabajar el alto consumo de alcohol. Tomar una copita del vino tinto por día, pero no acumularlas y tomarse la botella el fin de semana. Una dieta sana, utilizando el plato de buen comer: una cuarta parte carbohidratos, otro cuarto de proteína y el 50% de frutas y vegetales; y la disciplina en el control de las enfermedades crónicas. No esperar desarrollar un síntoma para buscar atención, ser disciplinado con la toma de las pastillas, y seguir las recomendaciones del médico”, observa González.