Coros panameños rumbo al Encuentro Latinoamericano

El talento coral panameño tendrá un papel destacado en la novena edición del Encuentro Latinoamericano de Música Coral en Panamá (Elamco), que se celebrará en la capital del 27 al 31 de octubre.

Ocho agrupaciones nacionales han confirmado su participación en este importante festival internacional, que reúne coros de toda la región en un espacio de intercambio artístico y cultural.

Entre los representantes panameños estarán: el Coro Infantil y Juvenil Encuentro, Saint Mary’s Choir, El Coro Osa Mayor SGI, Cantus Panamá, entre otros.

Durante cinco días, los escenarios de la ciudad se llenarán de voces que celebran la diversidad y la unión a través del canto. El programa incluirá conciertos, talleres de dirección y canto coral impartidos por maestros internacionales, además de conversatorios y actividades educativas que buscan fortalecer el movimiento coral en Panamá y en la región.