Con un mensaje claro sobre la migración ilegal

La actual Miss Panamá Universo 2023 Natasha Vargas se refirió a su preparación y expectativas de cara al certamen, que se realizará en El Salvador.

Vargas, actualmente trabaja en una casa hogar que aloja migrantes temporalmente y afirma que la migración irregular “se está descontrolando” y es importante que se conozca el trabajo que realiza Panamá en ese tema.

“El gobierno está tomando cartas sobre el asunto y eso me llena de orgullo. Debemos dar a conocer lo que realmente está pasando y además, dar a entender todas las problemáticas que resultan al cruzar por el Parque Nacional Darién, que como área protegida, tenemos el deber conservar. Estamos en el proyecto de ‘Darién no es una ruta, es una jungla’ y me parece muy bueno mostrar durante mi participación esa parte, que a veces no es muy humana, de lo que atraviesan muchas personas, que tal vez no saben a lo que se van a enfrentar”.

ML ¿Las misses tienen un salario?

NV. No tengo un sueldo como tal, pero sí tenemos muchas oportunidades que podemos aprovechar para poder sacar un sustento.

ML ¿Las misses pueden tener novio?

NV. “Actualmente el Miss Universo acepta mujeres casadas y con hijos; y la verdad me parece perfecto, porque al final somos mujeres reales. Tenemos una vida adicional al Miss Universo. Tengo novio y me apoya muchísimo desde el principio”.

ML ¿La participación de las mujeres trans en este tipo de certamen?

NV. “Todos merecemos una oportunidad y para ellas es muy importante que podamos aceparlas porque al final son parte de nuestra sociedad y tienen que demostrar aún más de que ellas merecen estar allí. Sí estoy totalmente de acuerdo”.