Cinco estudiantes irán a la Olimpiada de Astronomía

Un selecto grupo de cinco estudiantes panameños logró su clasificación para representar a Panamá en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA 2026), que se celebrará el próximo mes de noviembre en Paraguay.

Los ganadores: Toni Zhu, Frederic Daniel Gillet, Asdrúbal Castillo, Cadmiel Sandoval y Liam Cao Li obtuvieron los puntajes más altos durante la IX Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales (OliPaCE). Este evento, organizado por la Senacyt y la Fundación Ciudad del Saber, reunió a 40 finalistas de diversas provincias quienes compitieron en exigentes pruebas de física, matemáticas, astronomía, astrofísica y cohetería.

Durante las jornadas de competencia, los jóvenes provenientes tanto de colegios oficiales como particulares superaron retos individuales y grupales. Entre las actividades más destacadas, los participantes realizaron observaciones astronómicas con telescopios para localizar galaxias y constelaciones, y asumieron el desafío de diseñar y lanzar cohetes propulsados por agua y aire utilizando materiales reciclados. Esta rigurosa preparación contó con el respaldo de especialistas nacionales e internacionales, consolidando una plataforma de alto nivel para el talento científico juvenil en el istmo.