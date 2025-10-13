Christian Meier lanza “Nací Para Olvidar”, un tema del Pop Rock al Folk Norteño

El artista peruano Christian Meier, presenta 'Nací Para Olvidar', un sencillo que marca un giro estilístico hacia el folk norteño y que explora las tensiones entre memoria y supervivencia emocional.Inspirada en la figura de un caminante que rehúye el arraigo para esquivar el dolor, la canción plantea una pregunta universal: ¿es preferible olvidar para no sufrir o recordar, aunque duela?El sencillo retrata el dilema de un personaje que huye de los vínculos emocionales, pero que al mismo tiempo teme enfrentarse a la soledad y al olvido.Musicalmente, 'Nací Para Olvidar' transita por la delgada línea donde convergen la polka norteña y el country/folk americano.'El folk siempre ha sido una influencia constante en mi obra, pero en los últimos años descubrí la polka norteña y este género se convirtió en una nueva pasión para mí. Tras escucharlo con frecuencia, la mezcla de ambos estilos surgió de manera natural desde el primer momento', comenta Christian Meier.Fiel a la esencia de toda su discografía, Christian Meier es el autor de la letra y la música de 'Nací Para Olvidar', reafirmando su sello personal en cada proyecto. La canción fue grabada en Los Ángeles bajo la producción de Gustavo Borner y contó con músicos de gran trayectoria: Gregg Bissonette en batería, Matt Bissonette en bajo y Dean Parks en pedal steel, que le da ese toque 'americana' al tema.El resultado es una base rítmica sólida y arreglos orgánicos que refuerzan la identidad de la canción.Con el estreno 'Naci Para Olvidarte' , Meier reafirma la amplitud de sus influencias y demuestra que su nuevo trabajo discográfico no se limita a un solo estilo. En él conviven baladas, rock y propuestas como 'Nací Para Olvidar', que fusiona polka norteña y folk americano.El sencillo irrumpe con energía, frescura y honestidad, adelantando que el álbum será un recorrido variado, moderno y vibrante. Esta diversidad, que enriquece el proyecto y lo vuelve único, se une bajo el espíritu y la esencia inconfundible del artista.El nuevo tema también tiene su reflejo en imágenes. 'Nací Para Olvidar' llega con un videoclip grabado en una sola toma, dirigido por el propio Christian Meier y concebido como el segundo capítulo de un cortometraje de cinco partes, cada una ligada a una canción del nuevo álbum.El video comienza exactamente en el punto donde termina 'Yo Tan Bien' y muestra a Meier en movimiento, guitarra en mano, subiéndose a un camión y siguiendo su camino: una representación clara y visual del caminante que deja cosas atrás para avanzar, en sintonía con la letra de la canción.