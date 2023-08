Cheri Lewis G. expande su universo literario

La pluma de Cheri Lewis G. se distingue por fantástica, humorística y osada, en concreto, un estilo híbrido que le ha valido por segunda ocasión el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín, en 2023.

La chitreana ha creado un universo que, como manifiesta, está extendiendo al género novela.

“Es la primera vez que escribo una, así que representa un reto, por ser un formato distinto al que he manejado hasta ahora, que es el cuento. Espero avanzar mucho con ella en los próximos meses pues, aunque la tengo desde hace años, no le había metido el empuje; me pondré seria con eso, jajaja”, comentó.

Asegura que en esta producción mantendrá el humor y lo absurdo, su sello. “No puedo decir mucho sobre esta obra porque puede dar giros...”

Lewis no se define como una autora que busque dejar mensajes en los lectores, sino buenos momentos de entretenimiento.

“Que alguien invierta su tiempo en mis libros y al final me diga ‘me encantó leerte’, me hace sentir con la labor hecha, me doy por bien servida”, confiesa la creadora de “Siniestro Mu y las Vacas Lobotómicas”.

Otro proyecto que mantiene a la autora ocupada es el lanzamiento de ediciones especiales de sus tres últimos libros, para conmemorar así sus 10 años de carrera en las letras.

Preparación del escritor panameño

El haber cursado talleres de la mano de Ariel Barría (q.e.p.d.), Enrique Jaramillo Levi y otros grandes literatos, hace a Lewis una convencida de la importancia de la preparación de los autores.

Sostiene que: “Es esencial ir a talleres... Lamentablemente Panamá no ofrece la carrera de literatura como tal, por lo que nos quedan esas asesorías que dan técnica, que te abren la mente y te permiten aprender, además de entrar a una comunidad con gente que está en lo mismo”.

Esto, agrega, va de la mano con el incremento de un público ávido de historias bien hechas. “¿Ha crecido el hábito de la lectura en Panamá? Sí, por supuesto, y seguirá creciendo cada año. El libro sigue vigente, aunque le toca competir con redes sociales... El que nace con amor a la lectura, muere con eso”.

FIL 2023

Lewis también volverá a la Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL), como ponente del conversatorio “Entre cuentos y el absurdo, 10 años en la literatura”, el 19 de agosto, a las 4:00 p.m., en Salón Lagunilla de Atlapa. “Siempre es motivo de alegría ir a la feria, encontrarse con la gente y ver tantas actividades”.