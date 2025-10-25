Carmen Maura: “Me encanta la cámara”

Con 80 años recién cumplidos y una filmografía para enmarcar, la actriz española Carmen Maura prosigue su idilio con la cámara y su entusiasmo para hacer películas.

Aunque reconoce que “se cambia mucho con la edad”, Maura, con cuatro premios Goya en su haber, no deja de actuar y acaba de rodar tres largometrajes.

“Es la única cosa que se me da súper bien”, confiesa en una entrevista a AFP, antes de una charla con la escritora española Rosa Montero en el Instituto Cervantes de París.

“Me encanta la cámara. Me chifla. La cámara y los que rodean a la cámara”, insiste la actriz, ahora con el pelo rubio y grandes gafas de montura oscura. “Ella hace la mitad de trabajo”, y especialmente las personas que la manejan, ese “grupito sagrado” al que siempre hace caso.

En “Vieja loca”, del argentino Martín Mauregui, Maura da vida a una madre senil que le hace pasar un mal momento al exnovio de su hija. Para su primer papel de terror, la intérprete asegura que se divirtió muchísimo: “Era como jugar a lo loco”.

En su nueva colaboración con el español Álex de la Iglesia, “La cuidadora”, encarna a una anciana que tras sufrir un accidente doméstico recibe los cuidados de una asistenta de apariencia angelical.

“A Álex no le puedo decir que no, porque con él me lo paso genial”, admite la actriz, que empezó a trabajar con el director en “La comunidad” (2000).

En “Calle Málaga”, de la marroquí Maryam Touzani, Maura se mete en la piel de una española afincada en Tánger a la que visita su hija, quien busca vender el piso de su madre.

En esta película, la actriz de “¡Ay, Carmela!” se desnuda por primera vez delante de la cámara.

Cuando la directora se lo propuso, Maura no se lo planteó como un problema.

“A lo mejor hace cinco años habría dicho que no, pero ahora todo me da igual”, zanja.

“Llega un momento en que no eres ni la que tiene mejor tipo, ni la que es más guapa, ni nada”, dice quien ha trabajado a las órdenes de directores como Pedro Almodóvar, Carlos Saura, Francis Ford Coppola o André Téchiné.

Tras pasar el umbral de los 80 años y con una prolífica carrera en el cine, la televisión y el teatro, Maura dice declararse “viejita”, “para que me traten como una ancianita”.

Con ese estatus “puedo decir tonterías si me da la gana, y puedo hacer lo que me dé la gana”, afirma rotunda, aunque admite que esto de envejecer es duro y está intentando “buscarle las ventajas”.

Su trayectoria está irremediablemente ligada a Almodóvar, con quien hizo “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón”, uno de sus primeros grandes papeles, “La ley del deseo”, “Mujeres al borde de un ataque de nervios” y “Volver”, entre otras.

Con el tiempo, la intérprete ve su experiencia con el cineasta manchego como “una escuela, un máster”, sobre todo durante las primeras películas, cuando tenían muy pocos medios. “Aprendí muchísimo”, reitera.

¿Volvería a rodar con él si se presentara la ocasión? “No, no creo que se presente, no creo que tengamos ganas ninguno de los dos. Él tiene a todas las actrices mundiales deseando trabajar con él, y yo he hecho muchas [películas] con él”.

Entre sus próximos proyectos, está la serie española “Furia”, una comedia negra protagonizada por grandes actrices.

También quiere “descansar”, asiente, aunque eso dependerá de si le proponen algún papel que le parece gracioso o al que puede sacar jugo.

Si es un personaje divertido, no le costará mucho interpretarlo.

“A mí, el sentido del humor me sale sin querer... No me refiero a hacer chistes, sino simplemente hacer cosas que provocan una sonrisa”, explica. “Eso me sale del alma”.