Carlos Santana y Carín León lanzan “Velas”, una plegaria musical al amor y la fe

El ícono Carlos Santana, y la la música mexicana Carín León, se encuentran para presentar “Velas”, un sensual tema que celebra la devoción y la entrega amorosa.

La producción de Velas” combina la inconfundible guitarra de Carlos Santana con una rica fusión de géneros y texturas que abarca el soul, R&B, rock y pop, todo impulsado por una percusión guiada por palmas flamencas y un beat urbano hipnótico que inyecta sensualidad a cada nota.

Compuesta y producida por el 26 veces ganador del Latin Grammy, Edgar Barrera, la canción es una verdadera oda al deseo y a la fe que se manifiestan a través del amor.

Además, el tema utiliza como concepto la espiritualidad tras las velas en la cultura latina, algo con lo que conecta el propio Santana. “Para mí, las velas tienen una frecuencia para conectarte con el espíritu”, dijo el guitarrista.

“Esta canción significa una cosa que les encanta a Dios y a los humanos; se llama el romance”, dijo Carlos Santana. “El romance es un puente entre los humanos y Dios. Todos rezamos por algo, a Dios, al universo. Yo lo que anhelo cuando oigan esta canción es que tengan ganas de darse un abrazo. Hay tantas cosas negativas en el mundo ahorita que necesitamos un abrazo de luz”, agregó Santana.

Para Carín León, el simbolismo de la canción radica en “el acto de pedirle a Dios por esa persona”. “Esta conexión que tenemos los latinos con nuestra espiritualidad, más allá de la religión, como una cultura popular, y retratarla de una manera moderna”, agregó el cantante.

“Más allá de permitirme colaborar con él o darle a mi carrera este gran hito que es estar con Carlos Santana, creo que lo que deberíamos decirle cualquier persona de México, cualquier persona de Latinoamérica, cualquier músico es gracias por el arte que ha hecho y por mantener viva la música por tantos, tantos años”, añadió León.

En “Velas”, el narrador no solo ama a su pareja, sino que la venera. Su conexión es tan profunda que solicita intercesión divina y espiritual para su protección. A lo largo de la letra, se invocan distintas entidades religiosas —desde la Virgen María, pasando por Mahoma y Buda, hasta la figura de la Santa Muerte—, en una muestra de fe sin fronteras.

“Velas” sigue a “Me Retiro”, en colaboración con la agrupación mexicana Grupo Frontera. Ambos temas, compuestos y producidos por Edgar Barrera, forman parte del nuevo proyecto musical de Carlos Santana.