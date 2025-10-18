Carlos Rivera transforma el duelo en canción con “Almas”

Carlos Rivera presenta “Almas”, una de las canciones más íntimas y conmovedoras de su carrera. Escrita junto a José Luis Roma, esta pieza nace tras la partida de su padre y se convierte en un canto profundo al amor que permanece más allá de la vida.

Con una interpretación cargada de emoción y una composición que envuelve al oyente en atmósfera de nostalgia y esperanza, “Almas” refleja la madurez artística y humana de Rivera, quien transforma el duelo en belleza y el dolor en arte.

“Escribí Almas después de despedir a mi papá. Es una canción que me dolió escribir, pero también me sanó. Es para todos los que han amado tanto, que saben que el amor verdadero no termina con el adiós”, comparte Carlos.

La letra, sencilla y profunda, recorre los sentimientos universales de pérdida y amor eterno: “Y aunque llore y vuelva a llorar, nunca va a ser suficiente ni será... porque hay almas que jamás se soltarán”.

“Almas” forma parte del nuevo álbum de Carlos Rivera, una producción inspirada en la cultura mexicana, donde el artista celebra sus raíces y la esencia más espiritual y emotiva de su identidad. A través de este proyecto, Rivera continúa explorando la conexión entre la memoria, el amor y la música como vehículo de trascendencia.

Con “Almas”, Carlos Rivera abre un nuevo capítulo de su historia musical: uno que honra la vida, el amor y las huellas que permanecen más allá del tiempo. Una canción que no sólo se escucha, sino que se siente.