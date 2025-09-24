Buscan artistas para la Bienal de Venecia

Gianni Bianchini, director nacional de Las Artes, anunció la extensión del plazo para la convocatoria de artistas que representarán a Panamá en la prestigiosa Bienal de Venecia 2026.

Aseguró que los artistas panameños o residentes tienen hasta el 15 de octubre para postular sus obras, un proceso que busca la mejor calidad artística del país.

Esta bienal, una de las más longevas y relevantes a nivel mundial, se presenta como una plataforma de visibilidad invaluable para los creadores, permitiendo a los talentos emergentes y establecidos conectar con un circuito artístico de alto nivel en Europa, detalló Bianchini.

De acuerdo con el director nacional de Las Artes, la participación de Panamá en la Bienal de Venecia va más allá de un simple evento; es un proyecto país que busca potenciar el talento local y ponerlo en el radar global. El comité organizador del Pabellón Nacional, una alianza entre MiCultura, el Museo del Canal, la Fundación Ciudad del Saber y la Fundación Arte & Cultura, ofrecerá un apoyo económico de hasta $10,000 a los artistas seleccionados para la producción y transporte de sus obras.