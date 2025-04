Bruce Springsteen publicará un estuche con 7 álbumes de canciones inéditas en junio

El cantante estadounidense Bruce Springsteen anunció este jueves que el 27 de junio publicará un estuche con 83 nuevas canciones.

"Tracks II: The Lost Albums", el título del estuche, contiene siete álbumes completos grabados entre 1983 y 2018, dijo The Boss en un comunicado en su página web.

Se trata de "discos completos, algunos de ellos incluso hasta el punto de ser mezclados y no publicados", dijo el cantante.

"He tocado esta música para mí y a menudo para amigos cercanos durante años. Me alegro de que por fin tengan la oportunidad de escucharlas. Espero que las disfruten", escribe el artista de 75 años.

El cantante de Nueva Jersey compartió un adelanto: el tema "Rain In The River", un electrizante himno arena-rock.

En un videoclip que acompañaba al anuncio, dijo que había aprovechado la pandemia para terminar "todo lo que tenía en (su) gaveta".

El último disco de estudio que publicó Springsteen se remonta a 2022. Se trata de una colección de versiones de clásicos de la talla de los Four Tops y las Supremes titulada "Only the Strong Survive".

Springsteen y la E Street Band empiezan el 14 de mayo en Manchester (Inglaterra) una gira europea.