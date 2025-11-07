Brasil lanza en Belém un fondo mundial para proteger los bosques tropicales

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva lanzó este jueves un fondo para proteger los bosques tropicales del mundo, entre ellos la Amazonía, en el primer día de la cumbre de líderes previa a la COP30 en Belém.

Este fondo de inversiones, que aspira a captar 25.000 millones de dólares de gobiernos y 100.000 millones de inversores privados, será uno de los "principales resultados concretos" de la conferencia contra el cambio climático de la ONU, dijo Lula.

Tras la presentación oficial del instrumento, llamado "Tropical Forests Forever Facility" (TFFF), Noruega anunció su intención de invertir 3.000 millones de dólares.

"Es vital frenar la deforestación para reducir los impactos del cambio climático", sostuvo el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, citado en un comunicado oficial.

Oslo se posiciona así como el principal inversor hasta ahora, aunque su apoyo está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones.

Brasil e Indonesia anunciaron aportes de 1.000 millones de dólares cada uno, según el anfitrión, mientras que Francia comprometió 575 millones y Portugal, cerca de 1,15 millones, según sus respectivos gobiernos.

El ejecutivo brasileño dijo que espera que Alemania también anuncie contribuciones el viernes.

Según el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, con los anuncios del jueves ya se superó "el 50% de lo que imaginábamos para fin del año próximo", unos 10.000 millones de dólares.

Los fondos se invertirán en los mercados y las ganancias permitirán pagar cada año a países en desarrollo una suma fija de dinero por cada hectárea de bosque preservado, un poderoso factor de mitigación del cambio climático y una reserva de biodiversidad.

Los bosques absorben gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global.

La mayor parte se encuentra en países tropicales en desarrollo, donde hoy es más rentable talar árboles para actividades como la agricultura o minería que preservarlos.

Una vez pagados los intereses a los inversores, los beneficios se entregarán a los países tropicales que tengan tasas de deforestación cercanas a cero, previa verificación satelital.

Naciones como Brasil, Colombia, Indonesia o la República Democrática del Congo podrían recibir cientos de millones de dólares cada año.

Eso incitaría a otros países a redoblar esfuerzos, según expertos consultados por la AFP.

En muchos casos, el monto potencial de los pagos duplicaría o triplicaría las cantidades que los gobiernos o donantes internacionales aportan actualmente para la conservación forestal.

- "Punto de inflexión" -

Los compromisos anunciados con el TFFF "marcan un punto de inflexión para la conservación global y un ejemplo a seguir por otras naciones desarrolladas", celebró Mauricio Bianco, vicepresidente de Conservación Internacional Brasil.

Sin embargo, algunos países que apoyan la iniciativa informaron que por ahora no aportarán dinero.

El gobierno británico, que participó en la creación del TFFF, indicó que no lo financiará directamente.

Una fuente de la delegación de Finlandia dijo a la AFP que da "apoyo político" al fondo pero es "difícil encontrar nuevos recursos" en un momento de restricciones presupuestarias a nivel mundial.

Pero "las cosas pueden cambiar, este es un proyecto de largo plazo", afirmó a la AFP el embajador Mauricio Lyrio, negociador jefe brasileño en la COP.

Según Lyrio, 53 países suscribieron hasta ahora a la iniciativa como "potenciales inversores".