Billboard reconoce a Myke Towers entre los grandes del siglo XXI

El rapero y compositor puertorriqueño Myke Tower, fue incluido por Billboard en el listado de los Top Latin Artists of the 21st Century, ocupando el puesto número 68 entre los artistas más influyentes de la música latina desde el año 2000.

Su presencia en el ranking destaca una trayectoria marcada por letras contundentes, visión internacional y compromiso social, consolidándolo como una de las voces más relevantes del género urbano en la región.

Este nuevo reconocimiento consolida el lugar de Towers como una figura esencial de la música, no solo por su versatilidad y evolución artística, sino por su impacto comercial: ha logrado 17 sencillos #1 en Billboard Latin Airplay, y en el 2023 alcanzó el #1 global en Spotify con “Lala”, siendo uno de los pocos artistas latinos en lograrlo.

Desde sus primeros mixtapes hasta sus álbumes conceptuales como Lyke Mike e Island Boyz, pasando por himnos como “La Curiosidad” y “Pareja del Año”, Towers ha sabido conectar con distintas generaciones sin perder autenticidad ni raíz.

Su capacidad de moverse con soltura entre el trap, el reguetón melódico y la fusión de géneros lo ha convertido en un referente del movimiento urbano contemporáneo.

Con colaboraciones de alto calibre junto a Bad Bunny, benny blanco, Daddy Yankee, Ozuna y Camila Cabello, así como millones de oyentes mensuales y certificaciones de Platino en varios países, su ascenso ha sido constante y sólido.

Este 2025 ha sido un año especialmente significativo para el artista. Con su gira Island Boyz Tour, logró un rotundo sold out en múltiples ciudades de Europa, consolidando su presencia global en vivo.

Además, fue reconocido como Agente de Cambio en Premios Juventud gracias a su labor con la Young Kingz Foundation, una organización que promueve el deporte, la música y la educación en comunidades vulnerables.

Ser parte de esta lista histórica de Billboard reafirma que la trayectoria de Myke Towers es mucho más que una carrera de éxitos virales: es una narrativa de impacto cultural, compromiso social y crecimiento artístico.

El camino que comenzó en las calles de Quintana sigue sumando capítulos importantes en la historia de la música latina del siglo XXI. Y Towers apenas está calentando.