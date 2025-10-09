Analizan 4,000 polillas

Un acrónimo inusual, AMI, está revolucionando el estudio de los insectos en el trópico. Lejos de ser un nombre propio, “AMI” significa ‘Monitorización Automatizada de Insectos’, y es la nueva arma del Laboratorio de Artrópodos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI).

Estas unidades son, literalmente, “cabinas fotográficas para polillas”, instaladas en la densa selva de Isla Barro Colorado (BCI) para capturar imágenes y datos de las poblaciones de insectos nocturnos, un paso crucial para entender cómo el cambio climático afecta al ecosistema.

AMI representa una gran promesa: utilizar el aprendizaje automático (machine learning) para monitorear las aproximadamente 4,000 especies de polillas que habitan en BCI.

Cada unidad, con su luz ultravioleta y una cámara que dispara cada diez segundos durante el turno de noche, genera 1,080 imágenes semanales. Este volumen masivo de datos busca reemplazar el agotador trabajo de clasificar manualmente a decenas de miles de insectos. Como explicó el director del laboratorio, Yves Basset, el objetivo final es “llegar a todas las polillas de la isla con el AMI”.

Mientras, el asistente de investigación, Eduardo Navarro, reveló que el algoritmo de identificación aún necesita entrenamiento.