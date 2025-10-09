Cultura

Analizan 4,000 polillas

Analizan 4,000 polillas
Fern Alling | Eduardo Navarro examina una imagen tomada por el AMI, mientras realiza el mantenimiento de rutina. Los módulos de STRI están configurados para tomar cada semana más de mil fotografías.
Analizan 4,000 polillas
Miguel Youngs | Imagen de una de las polillas que son fotografiadas cada semana en la estación de investigación de Isla Barro Colorado.
Analizan 4,000 polillas
Miguel Youngs | Monitorizan cinco familias de polillas, 700 especies.
Analizan 4,000 polillas
Miguel Youngs | Identifican las especies de polillas en cada foto.
09 de octubre de 2025

Un acrónimo inusual, AMI, está revolucionando el estudio de los insectos en el trópico. Lejos de ser un nombre propio, “AMI” significa ‘Monitorización Automatizada de Insectos’, y es la nueva arma del Laboratorio de Artrópodos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI).

Estas unidades son, literalmente, “cabinas fotográficas para polillas”, instaladas en la densa selva de Isla Barro Colorado (BCI) para capturar imágenes y datos de las poblaciones de insectos nocturnos, un paso crucial para entender cómo el cambio climático afecta al ecosistema.

AMI representa una gran promesa: utilizar el aprendizaje automático (machine learning) para monitorear las aproximadamente 4,000 especies de polillas que habitan en BCI.

Cada unidad, con su luz ultravioleta y una cámara que dispara cada diez segundos durante el turno de noche, genera 1,080 imágenes semanales. Este volumen masivo de datos busca reemplazar el agotador trabajo de clasificar manualmente a decenas de miles de insectos. Como explicó el director del laboratorio, Yves Basset, el objetivo final es “llegar a todas las polillas de la isla con el AMI”.

Mientras, el asistente de investigación, Eduardo Navarro, reveló que el algoritmo de identificación aún necesita entrenamiento.

La tecnología, que pronto podría distinguir una especie de polilla de un grillo, promete ser un avance fundamental para la ciencia tropical.
Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR