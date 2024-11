‘American Railroad’, proyecto musical que revela historias no contadas de inmigrantes

La artista Rhiannon Giddens, ganadora de sendos premios Grammy y Pulitzer, lleva mucho tiempo creando música sobre la historia no contada de Estados Unidos. Ahora, su último y ambicioso proyecto pone en primer plano a los inmigrantes marginados que construyeron el ferrocarril en este país.

“American Railroad” cuenta la historia de la construcción del ferrocarril transcontinental desde el prisma de los trabajadores afroamericanos, chinos, japoneses, irlandeses e indígenas cuyo duro trabajo, marcado por el desplazamiento y el sometimiento forzoso, hizo posible la expansión de Estados Unidos hacia la región oeste en el siglo XIX.

Giddens presentó el proyecto en 2020 al asumir el cargo de directora artística de Silkroad, el conjunto que el violonchelista Yo-Yo Ma concibió en 1998.

Esta violinista, banjoista, cantante y compositora ha dedicado gran parte de su carrera a destacar el importante papel de los músicos negros en el bluegrass, el country y el folk estadounidenses.

Este año su nombre saltó a la fama en los círculos del pop después de que interpretara el ya icónico riff de banjo inicial del éxito de la diva Beyonce “Texas Hold ‘Em”, pero esta artista lleva años siendo un pilar de la música y ejerciendo una profunda influencia en diversos géneros.

La artista de 47 años, ha fomentado la exploración de las tradiciones musicales locales en el contexto de la llamada “world music”, término vago para clasificar y comercializar música fuera de los patrones tradicionales modernos de occidente. Ella se define como “una artista muy estadounidense, pero una artista estadounidense muy arraigada a la historia”.

Con “American Railroad”, Giddens pretende demostrar que la música estadounidense siempre fue “world music”, aprovechando el talento y el aporte cultural de la gente de diversos orígenes que componen su población.

El proyecto incluye piezas de encargo y arreglos folclóricos como “Swannanoa Tunnel”, una canción escrita por negros encarcelados injustamente y obligados a participar de la construcción de un túnel ferroviario a través de Carolina del Norte, estado natal de Giddens.

Según Giddens, la historia del ferrocarril transcontinental se presta para dar a conocer a los grupos olvidados, sin los cuales el Estados Unidos actual nunca habría existido.

“Personas que no eran consideradas de valor en nuestra sociedad... fueron las que construyeron esa cosa increíblemente importante desde el punto de vista económico y tecnológico que... transformó nuestra historia”, declara a la AFP antes de una actuación de Silkroad en la Academia de Música de Brooklyn.

- “Puntos de conexión” -

Junto con la actuación en directo, “American Railroad” es un álbum homónimo y una serie de podcasts sobre el tema, una apuesta por ampliar el alcance del proyecto.

Y aunque el momento elegido fue casual -el álbum salió a la venta una semana después de la reelección del republicano Donald Trump, cuyas promesas de campaña presidencial incluyen la deportación masiva de inmigrantes-, no por ello está menos de actualidad.

“Nada de lo ocurrido durante las elecciones es algo que no haya pasado antes, y no es nada que no represente actitudes y opiniones que ya estaban aquí”, asegura.

La artista y su colectivo iluminan los bajos fondos más oscuros del capitalismo estadounidense.

Con ello espera subrayar los puntos en común entre trabajadores, inmigrantes y pueblos indígenas que la expansión dogmática hacia el oeste tuvo impacto durante generaciones.

Se trata de “tomar el lenguaje de la música y utilizarlo para mostrar cómo podemos encontrar realmente esos puntos de conexión”, dice.

El final de la actuación incluye la canción encargada por el compositor estadounidense Michael Abels “A Win For You”, una pieza que explora la victoria a través de la cooperación, cuya letra se refleja en la armonía sonora de la diversa banda de instrumentos de Silkroad.

Se trata de un esfuerzo hacia la esperanza de buena fe que persigue el progreso social, dice Giddens.

“Es el eterno dilema del artista: ¿qué bien estamos haciendo realmente? No lo sé, pero sí sé que el público se ha mostrado muy receptivo y necesita este tipo de mensaje en estos momentos”, subraya.

“Cuanto más nos veamos a nosotros mismos en otras personas, aunque nos hayan dicho que somos muy diferentes, más podremos hacer algo de verdad”, concluye.