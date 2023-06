Alicia Machado, Ninel Conde, Yuri y Paty Manterola son El Poder Indomable

Seis icónicas personalidades latinas como Zuleyka Rivera, Ninel Conde, Alicia Machado, Amara “La Negra”, Patricia Manterola y Yuri se mostrarán al público tal cual son en el nuevo reality de Canela.TV titulado “Secretos de las indomables”.

Este nuevo reality tendrá a este grupo de personalidades conocidas por su espíritu rebelde y por haber desafiado los estereotipos culturales para convertirse en conocidas en estrellas del mundo artístico.

Ante la pregunta ¿qué me hace ser una indomable? la modelo y presentadora puertorriqueña Zuleyka Rivera,dice que para ella es no seguir los estereotipos sociales, más bien seguir su pasión, “hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero”.

Para la actriz y cantante mexicana Ninel Conde, son muchos factores los que la hacer ser indomable: “yo creo que pueden ser las experiencia de vida, te vuelven una persona precavida y una persona que sabe para donde caminar y para donde no, a quien sí seguir y a quién no y a quien desechar y ser totalmente indomable”

La ex Miss Universo venezolana Alicia Machado dice que ser indomable es “defender a capa y espada mis ideales, defender mis valores como persona y el no dejarme influenciar por los demás, ni por los intereses de los demás”.

La cantante y actriz estadunidense Amara La Negra, dice que “lo que me hace a mí indomable es que soy única, transparente, inorgánica. Soy una mujer muy segura de mí misma, no le tengo miedo a la vida y cualquier reto que se me presente siempre estoy dispuesta a realizarlo”.

Por su parte, la actriz mexicana Patricia Manteola no se considera una indomable “porque lo que más me ha costado domar es mi mente, a mí misma, yo creo que ese es el trabajo de todos los días. Las herramientas que he traído a mi vida como la meditación y el yoga me han ayudado poco a poco a domar esa mente”.

La cantante mexicana Yuri considera que “ser indomable es aquella mujer que no se puede controlar, nadie la puede domar, como si fuera un animal salvaje, no soy tan salvaje, pero definitivamente es mi temperamento, soy una mujer guerrera, me gusta siempre estar adelante.Soy una mujer propositiva, que me gusta llegar a mis metas, soy líder y eso creo que me hace ser una mujer indomable.

“Secretos de las Indomables” se estrenará exclusivamente en Canela.TV, tras el éxito de “Secretos de Villanas”, el cual contó con unas invitadas de lujo, como Gaby Spanic, Aylín Mújica, Cynthia Klitbo y Sabine Moussier.