Afrodisíaco regresa a Chile con su ritmo

La agrupación panameña Afrodisíaco viaja esta semana a Santiago de Chile para representar a Panamá en el Festival Chile Jazz por la Paz, un encuentro internacional que se realizará del 10 al 12 de octubre y reunirá a artistas de Chile, Panamá y México bajo una misma consigna: el poder del jazz como lenguaje de unión y diálogo entre culturas.

Reconocidas por su energía escénica y su innovadora mezcla de jazz, tamborito y ritmos afropanameños, Afrodisíaco vuelve al país austral tras haber conquistado al público chileno en 2016, cuando se coronaron ganadores de la competencia folclórica del Festival Internacional de Viña del Mar con su icónica canción ‘Viene de Panamá’.

En esta ocasión, el grupo se presentará en la emblemática Sala Master de Radio Universidad de Chile, donde compartirán escenario con músicos del Conservatorio de Santiago.

Su participación cuenta con el apoyo de Ibermúsicas, un programa internacional que promueve la cooperación, la creación y la diversidad musical iberoamericana.