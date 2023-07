Trabajar más en el rigor del idioma

A menudo solemos dejar que la juventud y hasta personas adultas se comuniquen a través de escritos que no cumplen en absoluto con las reglas del español, las básicas, algunos porque trabajamos sobre redes sociales y la premura hace que se den los errores, pero esto no debe permitirse por muy ajetreados que estemos. Eso da paso a que las personas olviden cómo se escribe y cuando deben hacerlo para algo formal, mantengan las fallas. Los idiomas son prácticas, tenemos que mantener siempre el buen oficio para que no se nos olviden.