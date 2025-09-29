El cantante puertorriqueño Farruko encantó a la gente en Panamá, no solo por su música, sino también por su sencillez y sus mensajes.

El fin de semana, cantó gratis en la Plaza 5 de Mayo y luego tuvo un conversatorio con privados de libertad, donde habló de cómo logró levantarse después de cometer errores. De ese encuentro, rescato dos frases: “el ego y el afán de pertenecer nos llevan a errores” y “siempre se puede empezar de nuevo”.

Pienso que son dos temas que debemos tener muy presentes: no creernos más que nadie y corregir el rumbo cuando es necesario.