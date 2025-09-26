Panamá se lució

La realización de la gala de los Premios Juventud en Panamá demostró que, como país, podemos albergar más eventos de esta magnitud.

Aunque el clima amenazaba con aguar la gran fiesta de la música, esto no sucedió. Los comentarios de los artistas que participaron en la ceremonia fueron muy positivos, en especial de aquellos que llegaron días antes y tuvieron la oportunidad de disfrutar de todas las bellezas que tenemos que ofrecer: el cariño de la gente, la gastronomía y más.

Ver todos esos reportajes en programas de Univisión, como Despierta América y Desiguales, fue un verdadero orgullo.