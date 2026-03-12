Olvidan las consecuencias legales

Grabar a otras personas sin su consentimiento y compartir el video en redes sociales se ha vuelto una tendencia, ya sea para amedrentar a las autoridades durante una detención, exponer discusiones y peleas callejeras, o simplemente para criticar la vestimenta o apariencia de alguien.

Sin embargo, se suele ignorar que en Panamá existen diversas leyes que regulan esta práctica, como la Ley 81 de Protección de Datos Personales, la cual considera la imagen de un individuo como un dato personal biométrico. Subir o compartir este contenido sin autorización podría acarrear demandas civiles o procesos por delitos contra el honor.