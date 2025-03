Los tiempos han cambiado y las carreras convencionales están saturadas, como todo en la vida, hay que actualizarse y modificar la estrategia; sin embargo, eso no significa que se debe dejar de estudiar.

Al contrario, esta era nos exige estar al día con lo último en el área en que nos desempeñamos, aprender de otras tareas y así saber de múltiples labores, si están relacionadas con una en específico, mejor. Además, hay que terminar lo que se empieza, decir que no se acabó una carrera para obtener experiencia no está bien, hay que llevar las dos situaciones de la mano. Los conocimientos no pesan y los títulos tampoco.