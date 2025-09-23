Cotilleo sin pesar

Letras que trascienden

Zulema Emanuel
23 de septiembre de 2025

Ayer leí el mensaje que escribió Rubén Blades luego de que unos jóvenes en Bogotá interpretaran su canción “Amor y Control”, en el Festival Cordillera.

El maestro resaltó cómo su canción, lanzada hace 33 años, sigue vigente y sobrevive en el tiempo. Una enseñanza de oro para la nueva generación de compositores y artistas, a quienes recomendó no seguir la “moda” y escribir letras con honestidad.

Hoy en día vemos muy pocas propuestas de temas profundos que nos inviten a reflexionar; son más coros y repeticiones que canciones con sustancia.

