Letras que trascienden

Ayer leí el mensaje que escribió Rubén Blades luego de que unos jóvenes en Bogotá interpretaran su canción 'Amor y Control', en el Festival Cordillera. El maestro resaltó cómo su canción, lanzada hace 33 años, sigue vigente y sobrevive en el tiempo. Una enseñanza de oro para la nueva generación de compositores y artistas, a quienes recomendó no seguir la 'moda' y escribir letras con honestidad. Hoy en día vemos muy pocas propuestas de temas profundos que nos inviten a reflexionar; son más coros y repeticiones que canciones con sustancia.