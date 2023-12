La dupla: redes sociales y alcohol

Saber administrar las redes sociales es todo un tema que se ha venido tocando desde hace años cuando apareció Facebook. Expertos piden no utilizarlas mientras se liba licor o cuando el humor no está al 100%, pues son eso, sitios en los que socializamos sin salir de casa y muchos están atentos a lo que se dice, así sea para replicarlo. Los recientes tuits de una política a una comunicadora no son los primeros, en el pasado, varios nombres rimbombantes han sido comidilla por sus metidas de pata y esto podría agravarse a futuro.